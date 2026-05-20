Ousmane Dembélé sort du silence au sujet de sa blessure
Et si Luis Enrique était privé d’Ousmane Dembélé pour la finale de la Ligue des champions ? À dix petits jours du match face à Arsenal, l’ancien joueur du Stade rennais n’était pas présent à la séance d’entraînement du Paris Saint-Germain ce mercredi . Le Ballon d’or avait été victime d’une gêne au mollet droit face au Paris FC lors de la dernière journée de Ligue 1 ce dimanche. Il avait été remplacé par Gonçalo Ramos dès la 27 e minute de jeu.
Today’s medical update is on Ousmane Dembélé.@Aspetar…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer