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Ousmane Dembélé sort du silence au sujet de sa blessure
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 21:08

Ousmane Dembélé sort du silence au sujet de sa blessure

Ousmane Dembélé sort du silence au sujet de sa blessure

Et si Luis Enrique était privé d’Ousmane Dembélé pour la finale de la Ligue des champions ? À dix petits jours du match face à Arsenal, l’ancien joueur du Stade rennais n’était pas présent à la séance d’entraînement du Paris Saint-Germain ce mercredi . Le Ballon d’or avait été victime d’une gêne au mollet droit face au Paris FC lors de la dernière journée de Ligue 1 ce dimanche. Il avait été remplacé par Gonçalo Ramos dès la 27 e minute de jeu.

Today’s medical update is on Ousmane Dembélé.@Aspetar…

FL pour SOFOOT.com

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