Sofiane Boufal est un homme libre
Il est libre au max.
« L’Union et Sofiane Boufal ont décidé de mutuellement mettre fin au contrat qui les liait jusqu’en juin 2026 avec effet immédiat. » Trois lignes bien tassées, le communiqué publié par l’Union saint-gilloise ce lundi soir a quelque chose de glacial. L’aventure bruxelloise de l’international marocain s’arrête donc de façon abrupte.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
