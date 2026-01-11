Shay Given obligé de s'excuser après un dérapage bien dégueulasse à l'antenne

Certes, la performance de Wilfried Nancy sur le banc du Celtic FC (huit matchs, six défaites et un départ après 33 jours de service) n’a pas été fameux, mais ce n’est pas une raison pour dire n’importe quoi. Samedi, l’ancien gardien Shay Given (Newcastle, Manchester City, Aston Villa) a oublié qu’il était à l’antenne de la BBC – pour qui il est aujourd’hui consultant – lorsqu’il a été questionné sur le passage de l’entraîneur français en Écosse, ne trouvant rien de mieux à faire qu’une comparaison avec… un génocide : « Ce fut catastrophique du début à la fin. Il a pris la relève de Martin O’Neill et a connu un holocauste absolu . Un cauchemar. »

Il a promis un don à une organisation caritative

Un terme choquant, absolument déplacé, et qui n’est pas passé : la chaîne a présenté ses excuses à ses téléspectateurs un peu plus tard dans la journée, et l’ex-international irlandais (134 sélections) a lui aussi fait son mea culpa, sur les réseaux sociaux : « Cet après-midi, en direct à la télévision, j’ai utilisé un mot dont je ne comprenais pas pleinement le sens et que je n’utiliserai certainement plus jamais. Nous avons tous des lacunes dans nos connaissances, et j’espère profiter de cette occasion pour m’instruire davantage à l’avenir. Je suis sincèrement mortifié et je présente mes excuses sans réserve à toutes les personnes offensées. Je ferai don de mes honoraires de l’émission d’aujourd’hui à l’Holocaust Educational Trust*. » …

* L'Holocaust Educational Trust est une organisation qui se donne pour mission « d'éduquer les jeunes de tous horizons sur l'Holocauste et les leçons importantes à en tirer pour aujourd'hui ».

JB pour SOFOOT.com