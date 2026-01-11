À 44 ans, Nenê signe dans son 20e club
Joueur de l’EC Juventude depuis un peu moins de trois ans, Nenê quitte le club de Caxias do Sul… mais ne raccroche toujours pas, puisqu’à 44 ans, il a décidé de s’engager avec le Botafogo FC , en troisième division brésilienne – à ne pas confondre avec le club de John Textor, donc. Il s’agit du vingtième club de la carrière du gaucher, ni plus ni moins.
Plus d’infos à venir… …
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
