 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Iran pendant les bombardements, un international haïtien raconte ses galères
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 15:36

En Iran pendant les bombardements, un international haïtien raconte ses galères

En Iran pendant les bombardements, un international haïtien raconte ses galères

Si Donald Trump pouvait voir ses stories. Ce samedi, Israël et les États-Unis ont annoncé avoir mené des opérations militaires conjointes en Iran. Le pays vit sous les bombardements. Alors que plus de 60 personnes sont décédées, comme le rapporte Le Monde , d’autres ont du partir. C’est le cas de Duckens Nazon.

L’attaquant international haïtien, formé à Lorient, joue actuellement à Téhéran chez le leader, Esteghlal, un des clubs les plus populaires du pays. Sur SnapChat, il raconte ses mésaventures . La première démarre à l’aéroport, point de départ de son voyage vers la France : « pour l’instant ne m’envoyez pas de messages. […] JE SAIS ce qu’il se passe merci. Force à nous. » Le gouvernement iranien plaide pour une désescalade des tensions.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ferran Torres ne fêtera pas son anniv' cette année
    Ferran Torres ne fêtera pas son anniv' cette année
    information fournie par So Foot 28.02.2026 15:45 

    Comment fait-il pour les cadeaux ? Titulaire contre Villarreal ce samedi pour le compte de la 26 ème journée de Liga, l’attaquant barcelonais Ferran Torres ne pourrait pas fêter son anniversaire cette année. Ce n’est pas de la faute de Georges Mikautadze, mais ... Lire la suite

  • Beye : à Marseille, on ne parle que d'«un ou deux» au classement
    Beye : à Marseille, on ne parle que d'«un ou deux» au classement
    information fournie par So Foot 28.02.2026 15:17 

    L’effet Marbella. La veille d’un OM-OL décisif pour la course au podium, le nouvel entraîneur de l’OM Habib Beye est brièvement revenu sur la semaine de stage en Espagne en conf de presse. Celle-ci s’est « très bien passée ». Ouf. L’ancien coach de Rennes a aussi ... Lire la suite

  • «Les clubs français doivent servir les intérêts du PSG» dénoncent les supporters nantais
    «Les clubs français doivent servir les intérêts du PSG» dénoncent les supporters nantais
    information fournie par So Foot 28.02.2026 14:27 

    Laquais ? Les supporters du FC Nantes ont accueilli « avec stupéfaction » le report du match PSG-Nantes, décidé pour que le PSG prépare au mieux son huitième de finale contre Chelsea. Selon eux, ce choix a été décidé dans le seul but de favoriser le PSG dans sa ... Lire la suite

  • Report des matchs du week-end au Liban
    Report des matchs du week-end au Liban
    information fournie par So Foot 28.02.2026 14:13 

    Le foot passe au second plan. Alors que des bombardements menés conjointement par Israël et les États-Unis ont secoué l’Iran, puis d’autres pays du Moyen-Orient (le Bahreïn, l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis), le Liban a annoncé la suspension ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank