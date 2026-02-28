En Iran pendant les bombardements, un international haïtien raconte ses galères

Si Donald Trump pouvait voir ses stories. Ce samedi, Israël et les États-Unis ont annoncé avoir mené des opérations militaires conjointes en Iran. Le pays vit sous les bombardements. Alors que plus de 60 personnes sont décédées, comme le rapporte Le Monde , d’autres ont du partir. C’est le cas de Duckens Nazon.

L’attaquant international haïtien, formé à Lorient, joue actuellement à Téhéran chez le leader, Esteghlal, un des clubs les plus populaires du pays. Sur SnapChat, il raconte ses mésaventures . La première démarre à l’aéroport, point de départ de son voyage vers la France : « pour l’instant ne m’envoyez pas de messages. […] JE SAIS ce qu’il se passe merci. Force à nous. » Le gouvernement iranien plaide pour une désescalade des tensions.…

UL pour SOFOOT.com