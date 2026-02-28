 Aller au contenu principal
Beye : à Marseille, on ne parle que d'«un ou deux» au classement
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 15:17

Beye : à Marseille, on ne parle que d'«un ou deux» au classement

Beye : à Marseille, on ne parle que d'«un ou deux» au classement

L’effet Marbella. La veille d’un OM-OL décisif pour la course au podium, le nouvel entraîneur de l’OM Habib Beye est brièvement revenu sur la semaine de stage en Espagne en conf de presse. Celle-ci s’est « très bien passée ». Ouf. L’ancien coach de Rennes a aussi abordé la question de l’héritage de Roberto De Zerbi, disant qu’il n’est pas « là pour tout renverser. »

« Lâcher prise »

Puis, Habib Beye a raconté un sacré souvenir de joueur à l’OM, entre 2003 et 2007 : « Un jour, j’avais une discussion avec Pape Diouf lorsque j’étais capitaine de cette équipe. J’avais voulu aller discuter des primes pour la cinquième et la sixième place. Il m’avait dit « Habib, ici on ne parle que de 1, ou 2. En-dessous, il n’y a pas d’objectif. Aujourd’hui, on doit avoir cette ambition là. » Avant de conclure : « Je veux une équipe conquérante, avec de l’ambition, et du lâcher prise. »

UL pour SOFOOT.com

