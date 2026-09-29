Sodexo: Nathalie Bellon-Szabo va succéder à sa soeur à la présidence du conseil d'administration

( AFP / ERIC PIERMONT )

Nathalie Bellon-Szabo devrait prendre la tête du conseil d'administration du groupe de restauration collective et de services Sodexo à la fin de l'année en remplacement de sa soeur Sophie Bellon, a annoncé le groupe lundi.

"Le conseil d'administration de Sodexo propose la nomination de Nathalie Bellon-Szabo en tant que présidente, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administratrice à l’Assemblée Générale du 16 décembre 2026. Elle succédera alors à Sophie Bellon, présidente du conseil d’administration depuis 2016", a indiqué Sodexo dans un communiqué.

Sophie Bellon "a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat" et "se consacrera désormais à la holding familiale Bellon SA, dont elle deviendra présidente du directoire, tout en continuant à siéger au conseil d'administration de Sodexo", a poursuivi le groupe.

Sophie Bellon et Nathalie Bellon-Szabo sont les filles de Pierre Bellon, fondateur en 1966 du groupe de services aux entreprises et décédé en 2022.

Nathalie Bellon-Szabo est actuellement directrice générale de Sodexo Live!, marque de Sodexo spécialisée dans l'événementiel, le sport et les loisirs. Elle est administratrice de Sodexo depuis 1989 et membre du comité exécutif du groupe depuis 2018.

Par cette nomination, elle deviendra présidente non-exécutive et quittera ses fonctions opérationnelles dans l’entreprise, a précisé Sodexo.

Le groupe avait décidé il y a un an de dissocier les fonctions de présidence et de direction générale, cumulées par Sophie Bellon depuis 2022. Elle avait alors laissé la direction générale à Thierry Delaporte.

Sodexo a annoncé fin août prévoir la suppression de 1.097 postes en France dans le cadre d'un plan de transformation visant à accroître ses capacités d'investissement, accélérer sa croissance et améliorer ses performances par rapport à ses concurrents.