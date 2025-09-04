 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Socios Verts : un léger frémissement du football populaire
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 12:00

Les socios de Saint-Étienne vont peut-être parvenir à entrer dans le capital de leur club (moins de 0,2%). Pas vraiment la prise du Palais d’Hiver, mais juste un léger frémissement dans un football français en plein doute.

« Le football français est en crise, notamment économique, avec la chute des droits télé. Les clubs doivent se tourner vers leurs supporters. Chaque euro qu’ils dépensent pèse aujourd’hui beaucoup plus lourd. La Ligue 1, qui peine à s’exporter, doit aussi se consacrer davantage à ses fans, les écouter, comprendre leurs codes… » Jeremy Chatonnier, président de l’asso Socios Verts et de la Fédération des Socios de France, estime que le contexte paraît désormais un peu plus favorable à la reconnaissance de la démarche d’actionnariat populaire. Il bouscule le statu quo, en tout cas. La situation stéphanoise en est la preuve, institution historique s’il en est. Les supporters ont jusqu’au 12 septembre pour réunir 150 000 euros, soit moins de 0,2% du capital. Le conseil d’administration du club a donné son feu vert pour qu’un actionnaire minoritaire cède quelques parts. Sans que l’on saisisse vraiment où se situe le risque, tout le monde semble marcher sur des œufs.

Les garants des clubs

La logique des socios s’inscrit dans le vaste paradigme social du supportérisme, mais dans l’esprit d’une utopie de capitalisme participatif qui espère démocratiser encore davantage la propriété des biens de production (plutôt que de les collectiviser ou les nationaliser). Elle se distingue par exemple des groupes ultras, qui se pensent et se vivent davantage comme une forme de syndicalisme des tribunes, avec des relations souvent houleuses vis-à-vis des directions ou des pouvoirs publics. Pourtant, confie Jeremy Chatonnier, « certains de nos socios sont sûrement ultras » , ce qui n’aurait rien d’étonnant au vu de l’importance des deux virages et kops de Geoffroy-Guichard.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
