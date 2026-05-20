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So Foot pleure la disparition de Mathias Edwards
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 14:30

So Foot pleure la disparition de Mathias Edwards

So Foot pleure la disparition de Mathias Edwards

Notre collègue et ami Mathias Edwards nous a quittés ce mercredi matin à l'âge de 47 ans. Le Dwards va terriblement manquer à une rédaction où il n'avait que des amis.

La famille So Foot et So Press est en deuil. Notre collègue, notre pote, notre Dwards, Mathias Edwards, nous a quittés ce mercredi matin. Il avait 47 ans et notre tristesse est infinie.

Mathias était un excellent journaliste et plein d’autres choses encore. Il aimait le foot, le rap, le cinoche, les Girondins de Bordeaux et faire la fête. Il était aussi du genre à rendre les papiers comme il mangeait un sandwich le midi : en prenant son temps. On lui pardonnait toujours. C’était bien écrit, c’était bien pensé, c’était sa personnalité, c’était le Dwards. Un garçon charmant, drôle, engagé, cultivé, qui voulait toujours défendre les causes qui lui tenaient à cœur.…

SF pour SOFOOT.com

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