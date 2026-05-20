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Un entraîneur tchèque suspendu à vie par l’UEFA
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 13:21

Un entraîneur tchèque suspendu à vie par l’UEFA

Un entraîneur tchèque suspendu à vie par l’UEFA

Petr Vlachovsky ne verra plus jamais un banc de sa vie, et c’est tant mieux ! Cet entraîneur tchèque de 42 ans avait été arrêté en 2023, après avoir filmé les joueuses du 1.FC Slovacko à leur insu dans les vestiaires et les douches pendant quatre ans, lorsqu’il dirigeait la section féminine. En mai 2025, la justice tchèque ne l’avait condamné qu’à un an de prison avec sursis, accompagné d’une interdiction d’entraîner en Tchéquie jusqu’en 2030.

Une sanction que vient d’alourdir l’UEFA ce mardi : « L’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a décidé aujourd’hui d’interdire à M. Petr Vlachovský d’exercer toute activité liée au football à vie, pour violation des articles 11(1), 11(2)(b) et (d) du Règlement disciplinaire de l’UEFA », a-t-elle commenté dans un communiqué. L’organisation a également « demandé à la FIFA d’étendre l’interdiction susmentionnée à l’échelle mondiale » . Ainsi Petr Vlachovsky ne pourra plus jamais officier sur un banc, ni en Tchéquie, ni ailleurs.…

OC pour SOFOOT.com

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