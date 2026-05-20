Gabriel a refusé un cadeau à 20 000 euros
Qu’est-ce que ça va être s’ils réalisent le doublé ? Les joueurs d’Arsenal ont bien fêté leur titre de champion d’Angleterre toute la nuit de ce mardi. Et ce ne sont pas les seuls. Les supporters des Gunners ont passé la nuit dans les rues londoniennes et certains ont même eu la surprise de voir Declan Rice aux abords de l’Emirates Stadium à l’aube ce mercredi matin .
I can’t believe it 😭😭😭@_DeclanRice #Arsenal pic.twitter.com/5wxmRKCGjn…
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