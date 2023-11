SNCF : pourquoi la menace d'une grève massive à Noël s'éloigne

Deux syndicats sur quatre, la CFDT et l'Unsa-Ferroviaire, ont signé mercredi 22 nocembre l'accord salarial proposé par la direction.

Faut-il craindre une grève SNCF pour les fêtes de fin d'année ? Sud-Rail appelait début novembre les trois autres syndicats (CGT Cheminots, Unsa Ferroviaire, CFDT Cheminots) à "construire une puissante mobilisation" sur le "sujet des salaires", laissant planer la perspective d'un nouveau chaos en gare , à l'image de celui de 2022. Mais l'unité syndicale n'est pas de mise. La CFDT-Cheminots et l'Unsa-Ferroviaire ont en effet signé mercredi 22 novembre l'accord proposé par la direction de la SNCF pour augmenter les salaires en 2024 . À eux deux, ces syndicats dits réformistes pèsent 42,67% des voix contre 57,33% pour la CGT-Cheminots et Sud-Rail.

Les 140.000 cheminots devraient donc être augmentés de 4,6% en moyenne l'an prochain , selon les calculs de la direction. Ce qui ne convient pas à Sud-Rail. "En réalité, c’est 1,8 % d’augmentation générale, et ce n’est pas suffisant", dénonçait mi-novembre dans les colonnes du Parisien Julien Troccaz, secrétaire fédéral Sud-Rail. Le syndicat réclame 400 euros d'augmentation par mois.

La compagnie ferroviaire s'est également engagée à augmenter les bas salaires pour qu'aucun d'entre eux ne soit inférieur à 1,1 Smic. Une prime de partage de la valeur de 400 euros doit également être versée.

Sans unité syndicale, la perspective d'un mouvement social massif pour les fêtes de fin d'année semble donc s'éloigner, même si Sud-Rail n'exclut toujours pas de faire grève . "Nous, en tout cas, on proposera une grève au mois de décembre" lors de la prochaine réunion de l'intersyndicale la semaine prochaine, a prévenu mardi 21 novembre sur le plateau de BFMTV Fabien Villedieu, délégué Sud-Rail.

Des actions en dehors des syndicats n'est pas non plus à exclure. L'an dernier, le mouvement avait en effet été mené par un collectif de chefs de bord (contrôleurs), en dehors des syndicats. Franceinfo et BFMTV alertent également sur les aiguilleurs, salariés de SNCF Réseau , qui dénoncent d'importants sous-effectifs et qui pourraient lancer un mouvement spécifique début décembre, avant les vacances de fin d'année.