SMIC à 1.600€, âge légal de départ à la retraite, : que feraient les chefs d'entreprises face aux mesures du NFP ou du RN?

Une étude de la Confédération des PME vient pointer l'ampleur de l'incertitude qui règne sur le monde des entreprises, face à l'éventualité d'une accession du RN ou du Nouveau front populaire au pouvoir.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Près de six patrons sur dix prévoient de reporter leurs investissements ou recrutements en cas de victoire du Nouveau Front populaire aux législatives, et 36% si le Rassemblement national se hisse au pouvoir, selon une étude publiée jeudi 27 juin par la Confédération des PME (CPME).

La proportion tombe à 12% si la majorité présidentielle remporte le scrutin, organisé les 30 juin et 7 juillet, est-il précisé dans cette enquête, réalisée en ligne auprès de 1.066 chefs d'entreprise du 20 au 24 juin. La CPME fédère 239.000 entreprises, employant plus de 3 millions de salariés.

Un entrepreneur sur deux répercuterait la hausse du SMIC sur les prix de vente

Plusieurs mesures économiques proposées par la coalition de gauche du Nouveau Front populaire sont fustigées par les sondés comme la hausse du Smic à 1.600 euros net mensuels.

Dans cette hypothèse, 14% des entrepreneurs disent qu'ils cesseraient leur activité, 27% qu'ils licencieraient et 50% qu'ils répercuteraient ces hausses salariales sur leurs prix de vente. "Seul un dirigeant sur 10 (10%) serait en capacité d'absorber ce surcoût dans ses marges", a indiqué la CPME dans un communiqué.

Les chefs d'entreprises sont aussi à une très large majorité (83%) opposés à la diminution du temps de travail hebdomadaire à 32 heures, ainsi qu'à 82% défavorables à un abaissement de l'âge légal de départ à la retraite, proposé tant par le NFP que par le RN. Ils sont 78% à estimer qu'une hausse des dépenses publiques présenterait un risque de faillite pour la France et de "mise sous tutelle du FMI", selon la CPME. Les avis sont en revanche plus favorables concernant une indexation des pensions (70% n'y sont pas opposés) et des salaires (50%).