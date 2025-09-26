 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Slovaquie: Robert Fico cible les LGBT+ dans la Constitution et défie l'UE
information fournie par AFP 26/09/2025 à 12:45

Manifestation LGBT à Bratislava, le 14 juillet 2018 ( AFP / VLADIMIR SIMICEK )

Manifestation LGBT à Bratislava, le 14 juillet 2018 ( AFP / VLADIMIR SIMICEK )

Le Parlement slovaque a adopté vendredi un amendement constitutionnel limitant les droits des personnes LGBT+ et faisant primer le droit national sur le droit européen.

Le texte restreignant les droits des couples de même sexe et rendant plus difficile le changement de genre des personnes intersexuées a été approuvé par 90 députés sur les 99 présents, dans un Parlement qui compte 150 élus au total. L'opposition n'a pas pris part au vote, sauf neuf élus qui se sont joints aux voix de la majorité.

Le vote, prévu dans un premier temps mercredi, avait été annoncé comme reporté sine die faute de majorité acquise, avant de revenir à l'agenda du Parlement vendredi.

"C'est un vote honteux", a réagi le chef du principal parti d'opposition au Parlement Progresivne Slovensko, Michal Simecka, regrettant "la trahison" de membres de l'opposition, qui ont permis de faire passer le texte pour lequel le gouvernement n'avait pas la majorité constitutionnelle.

Cet amendement "nuira au peuple slovaque et remettra en question la place de la Slovaquie dans l'UE et son espace juridique", a-t-il ajouté devant les journalistes.

Fin janvier, après la publication du projet d'amendement, le Premier ministre nationaliste Robert Fico avait invoqué "les traditions, l'héritage culturel et spirituel de nos ancêtres" pour dresser "un barrage constitutionnel face au progressisme" et rétablir "le bon sens".

"Nous avons deux sexes, masculin et féminin" définis à la naissance, indiquait la proposition gouvernementale, reprenant les termes utilisés par le président américain Donald Trump le jour de son investiture.

"Le sexe ne peut être modifié que pour des raisons sérieuses, selon des modalités qui seront fixées par la loi", précise l'amendement, réservant l'adoption d'enfant aux seuls couples mariés, avec de rares exceptions.

Le projet d'amendement stipulait aussi que "la souveraineté" de la Slovaquie sur ce type de "questions culturelles et éthiques" devrait primer sur le droit européen.

- Mise en garde -

Dans un avis rendu mercredi, la Commission de Venise, organe consultatif du Conseil de l'Europe composé d'experts en droit constitutionnel, avait mis en garde la Slovaquie contre un tel amendement.

Martin Macko, directeur d'Iniciativa Inakost, une ONG qui défend les droits des personnes LGBTQ, le 13 novembre 2024 à Bratislava ( AFP / JOE KLAMAR )

Martin Macko, directeur d'Iniciativa Inakost, une ONG qui défend les droits des personnes LGBTQ, le 13 novembre 2024 à Bratislava ( AFP / JOE KLAMAR )

Selon elle, les Etats ne devaient pas créer de conflit entre des "questions culturelles" et les traités internationaux qu'ils ont signés.

La Slovaquie est membre de l'Union européenne depuis 2004 et s'est engagée à respecter les droits fondamentaux lors de son adhésion.

Lors d'un précédent mandat, en 2014, Robert Fico avait fait inscrire dans la Constitution que le mariage est une "union exclusive entre un homme et une femme". Un an plus tard, il avait organisé un référendum censé barrer la route au mariage pour tous, invalidé faute de participation suffisante.

Les écoles du pays sont appelées à "enseigner uniquement" ce qui est conforme à la Constitution.

Lors du débat public ayant précédé le vote, le directeur de l'ONG Iniciativa Inakost (Altérité) Martin Macko avait dénoncé un texte "introduisant de nouveaux obstacles dans le traitement de transition des personnes transgenres".

Ce texte "cimente dans la loi fondamentale les inégalités ciblant les familles de couples de même sexe", selon ce militant, "un premier pas concret nous éloignant de l'UE".

Pour lui, l'initiative vise surtout "à détourner l'attention" de la crise politique actuelle en Slovaquie, la coalition de M. Fico se trouvant sous la pression de manifestations massives pour défendre l'Etat de droit et rejeter le rapprochement avec la Russie.

Le gouvernement souverainiste, au pouvoir depuis octobre 2023, a déjà annoncé récemment la fin des subventions aux associations de défense des droits LGBT+. Une ministre a aussi dénoncé une idéologie menant à "une extinction de la race blanche".

En 2022, l'assassinat de deux hommes dans un bar gay de Bratislava par le fils d'un membre d'un petit parti d'extrême droite avait secoué la communauté LGBT+.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des avions de chasse MiG-21 de l'armée de l'air indienne sur le tarmac de la base aérienne de Chandigarh, avant leur départ définitif, le 24 septembre 2025 ( AFP / Arun SANKAR )
    L'Inde dit adieu à ses MiG-21 russes, après 60 ans de service
    information fournie par AFP 26.09.2025 13:40 

    Après plus de 60 ans de service et un lourd bilan de 400 accidents ayant coûté la vie à 171 pilotes, les derniers chasseurs MiG-21, parfois surnommés "cercueils volants", ont volé vendredi pour la dernière fois sous les couleurs indiennes. Cette cérémonie s'est ... Lire la suite

  • Les membres du groupe Kneecap, dont le chanteur Liam O'Hanna, alias Mo Chara, portent des cagoules aux couleurs du drapeau irlandais à leur arrivée au tribunal de Woolwich, à Londres, le 26 septembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Poursuites abandonnées contre Mo Chara, le rappeur du trio Kneecap
    information fournie par AFP 26.09.2025 13:35 

    La justice britannique a abandonné vendredi les poursuites pour "infraction terroriste" lancées contre Mo Chara, rappeur du trio nord-irlandais Kneecap, qui s'est réjoui à sa sortie du tribunal que les "tentatives pour faire taire" le groupe aient "échoué". "Vos ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 26.09.2025 13:11 

    (Actualisé avec PACCAR, Warner Bros Discovery, RAPT Therapeutics) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07%pour le Standard ... Lire la suite

  • Illustration du président des États-Unis Donald Trump et le drapeau américain
    Droits de douane US sur les poids-lourds, des médicaments et des meubles, dit Trump
    information fournie par Reuters 26.09.2025 13:09 

    par David Shepardson Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank