La Chine va encadrer ses exportations d’acier avec un système de licences
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 14:27

Un ouvrier devant des rouleaux d'acier dans l'usine Chongqing Iron and Steel à Changshou

La Chine, premier producteur mondial d’acier, prévoit de mettre en place à partir de 2026 un système de licences pour encadrer les exportations de métal.

Les exportateurs d’environ 300 produits sidérurgiques devront demander des licences sur la base de contrats d’exportation et de certificats d’inspection de qualité délivrés par les fabricants, a déclaré vendredi le ministère du Commerce.

"Certains produits sidérurgiques seront ajoutés à la liste des cargaisons soumises à la gestion des licences d'exportation à partir du 1er janvier 2026", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"Cette mesure contribuera à maintenir l'équilibre entre l'offre, la demande et le commerce au niveau mondial", a déclaré l'Association chinoise du fer et de l'acier (China Iron and Steel Association), soutenue par l'État, dans un communiqué publié sur son compte WeChat.

Certains analystes ont minimisé l’impact potentiel à court terme sur les exportations d’acier, estimant qu’il n’était pas difficile d’obtenir la licence requise.

"Si l'impact à court terme est limité, cette mesure jette les bases d'une réglementation potentiellement plus stricte à l'avenir", relève toutefois un analyste basé à Shanghai ayant requis l’anonymat.

Les exportations d'acier de la Chine ont progressé lors des 11 premiers mois de 2025 de 6,7% sur un an pour atteindre 107,72 millions de tonnes, ce qui devrait conduire à une année record.

La vigueur des exportations d’acier a partiellement compensé la faiblesse de la demande intérieure, entraînée par un ralentissement prolongé du marché de l'immobilier.

Mais la hausse des flux a aussi poussé plusieurs pays à renforcer leurs barrières commerciales, invoquant l’impact de produits bon marché sur leurs acteurs industriels.

(Rédigé par Amy Lv et Joe Cash, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

