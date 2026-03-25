Ski alpin-Shiffrin remporte le classement général de la Coupe du monde pour la 6e fois et égale le record de Moser-Pröll

(Actualisé avec déclarations, détails)

La légende américaine Mikaela Shiffrin a remporté mercredi en Norvège le classement général de la Coupe du monde de ski alpin pour la sixième fois, égalant le record féminin de l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll établi dans les années 1970.

La skieuse de 31 ans n'avait besoin que d'une place dans le top 15 lors de la dernière épreuve de la saison, le slalom géant de Lillehammer. Dix-septième de la première manche, elle a assuré la 11e place grâce au septième chrono de la deuxième manche.

L'Allemande Emma Aicher, 12e mercredi, termine deuxième du classement général à 22 ans, 87 points derrière Mikaela Shiffrin.

"C'est très émouvant", a déclaré l'Américaine. "Cela résume toute une saison de travail et de combat. Je dois dire à Emma que son ski a été tout simplement exceptionnel."

"Je suis vraiment, vraiment reconnaissante d’être à cette position aujourd’hui. C'est vraiment une grande émotion", a poursuivi la triple championne olympique, dont la dernière médaille remonte au slalom des Jeux de Milan-Cortina en février.

La skieuse aux 110 victoires en Coupe du monde, un record, avait déjà remporté le gros globe de cristal en 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023.

L'Autrichien Marcel Hirscher détient le record hommes et femmes confondus avec huit gros globes de cristal.

(Rédigé par Alan Baldwin à Londres, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)