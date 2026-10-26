Six raisons pour lesquelles les démocrates pourraient ne pas remporter une victoire écrasante aux élections de mi-mandat en novembre

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(Mise à jour d'un article initialement publié le 12 octobre)

par Tim Reid

La faible cote de popularité du président républicain Donald Trump , les inquiétudes des électeurs face à la hausse des prix et le mécontentement suscité par la guerre en Iran ont conduit de nombreux analystes et sondages d’opinion à prédire des gains importants pour les démocrates lors des élections de mi-mandat du 3 novembre .

Mais six analystes et stratèges politiques ont déclaré à Reuters que plusieurs facteurs pourraient empêcher les démocrates de transformer ces conditions politiques favorables en une victoire écrasante, même si le parti parvient finalement à remporter des sièges au Congrès.

Voici six raisons pour lesquelles les démocrates pourraient ne pas répondre aux attentes.

MOINS DE COURSES ÉLECTORALES SERRÉES À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Le nombre de scrutins disputés à la Chambre des représentants des États-Unis a fortement diminué au cours des trois dernières décennies, la polarisation partisane et le redécoupage électoral – y compris le « gerrymandering » – ayant rendu davantage de sièges acquis aux démocrates ou aux républicains.

En conséquence, les analystes estiment que seuls 40 à 50 des 435 sièges de la Chambre des représentants sont véritablement disputés cette année.

La plupart s’attendent à ce que les démocrates reprennent la Chambre basse aux républicains, mais avec une majorité de 5 à 20 sièges seulement, ce qui limiterait l’ampleur des gains par rapport à 2018, année où les démocrates avaient remporté 41 sièges.

Bill Galston, ancien conseiller du président Bill Clinton à la Maison Blanche, a déclaré que si les démocrates remportaient ne serait-ce que 25 sièges à la Chambre des représentants, « ils disposeraient d’une majorité de travail, mais pas d’une majorité écrasante ».

Une telle majorité donnerait aux démocrates le contrôle de la Chambre des représentants, mais leur laisserait peu de marge de manœuvre, ce qui rendrait plus difficile l’adoption de lois controversées ou l’obtention du mandat sans équivoque associé aux vagues électorales passées.

LA MAJORITÉ AU SÉNAT N’EST PAS ASSURÉE

Bien que les démocrates soient favoris pour réaliser des gains au Sénat, qui compte 100 membres, l’obtention du gain net de quatre sièges nécessaire pour une majorité de 51 contre 49 reste loin d’être certaine, car bon nombre de leurs principales cibles se trouvent dans des États où Trump s’est imposé avec une large marge en 2024.

David Wasserman, analyste électoral au Cook Political Report, un organisme non partisan, a déclaré que les démocrates devaient réaliser des percées dans les États où Trump s’était imposé avec une avance à deux chiffres. Même un basculement national de 10 points de pourcentage en faveur des démocrates laisserait probablement le parti à deux sièges de la majorité, a-t-il ajouté.

Les démocrates sont également confrontés à des scrutins plus serrés que prévu dans des États qu’ils espéraient plus sûrs, notamment le Maine et le Michigan.

« Les républicains sont au coude à coude dans ces courses », a déclaré Andrew Busch, professeur de politique publique à l’université du Tennessee à Knoxville et auteur d’un ouvrage sur l’histoire des élections de mi-mandat.

« Ce n’est pas forcément ce à quoi on s’attendrait si les choses se passaient bien pour les démocrates dans l’ensemble. »

TAUX DE PARTICIPATION

Les sondages d’opinion montrent que les électeurs démocrates sont plus enthousiastes que les républicains, mais les stratèges soulignent que certains électorats démocrates, tels que les jeunes, les Noirs et les Hispaniques, ont historiquement affiché des taux de participation plus faibles lors des élections de mi-mandat que lors des élections présidentielles.

Les enquêtes révèlent un scepticisme persistant au sein de ces groupes à l’égard des deux partis, notamment en ce qui concerne le coût de la vie. Si le taux de participation de ces groupes s’avère inférieur aux attentes, les démocrates pourraient enregistrer des résultats décevants le jour du scrutin, selon les analystes.

Lors des élections de mi-mandat de 2022, les électeurs âgés de 50 ans et plus représentaient près de deux fois plus de l’électorat que ceux de moins de 50 ans. Ces dernières années, les électeurs plus âgés ont penché en faveur des républicains, selon les sondages réalisés à la sortie des urnes.

L'AVANTAGE FINANCIER DES RÉPUBLICAINS

Les républicains abordent les dernières semaines de la campagne avec un avantage financier substantiel, même si les dépenses engagées jusqu’à présent dans les circonscriptions clés ont donné des résultats mitigés.

Les républicains disposaient d’un avantage financier de plusieurs centaines de millions de dollars auprès de leurs comités nationaux et les principaux super PAC alliés, selon les déclarations des comités et les données de la Commission électorale fédérale.

Les républicains ont puisé dans le super PAC “MAGA Inc.” de Trump, qui disposait de 416 millions de dollars de liquidités début septembre. Trump a déclaré le 20 octobre qu’il prévoyait de consacrer 400 millions de dollars à la campagne républicaine d’ici le jour du scrutin, provenant principalement de son super PAC.

Fin septembre, les républicains avaient dépensé 188 millions de dollars de plus que les démocrates en publicité dans les États clés du Sénat, selon AdImpact, qui suit les dépenses publicitaires.

« Chaque fois qu’un camp dispose d’un avantage financier considérable et de la capacité de l’injecter dans la campagne à la dernière minute, cela peut faire pencher la balance dans des courses serrées », a déclaré M. Busch.

LES SONDAGES ONT SOUS-ESTIMÉ LA FORCE DES RÉPUBLICAINS

Les sondages d’opinion ont souvent sous-estimé le soutien dont bénéficient les républicains lors des derniers cycles électoraux. Un sondage Reuters/Ipsos montre que, parmi les électeurs inscrits, 47 % préfèrent les démocrates aux républicains contre 35 % dans le cadre d’un scrutin générique pour le Congrès.

Les plus grandes erreurs de sondage ont été constatées lorsque Trump figurait sur les bulletins de vote. Trump, qui ne se présente pas cette année, a exhorté ses partisans à aborder les élections de novembre comme s’il était candidat.

Les sondages avaient considérablement sous-estimé la force des républicains lors des élections de mi-mandat de 2014, alors que le parti avait remporté une victoire écrasante au Sénat. Mais les sondages sur les élections de mi-mandat de 2022 ont sous-estimé les bons résultats que les démocrates allaient obtenir.

LES ATTAQUES SUR LE THÈME DU SOCIALISME POURRAIENT TROUVER UN ÉCHO

Trump et de nombreux candidats républicains ont cherché à présenter les démocrates comme des socialistes et des extrémistes représentant une menace existentielle pour le pays.

Les démocrates engagés dans des courses électorales serrées se déclarent de plus en plus souvent “fiers capitalistes” , craignant que les tactiques républicaines ne fassent basculer des électeurs indépendants décisifs.

Les républicains mettent en avant les victoires remportées par des membres du mouvement des Socialistes démocrates d’Amérique et par des candidats progressistes lors des primaires démocrates afin de présenter l’ensemble du parti comme socialiste, même si moins d’une vingtaine d’entre eux ont remporté des victoires cette année.

Selon M. Galston, ces attaques pourraient trouver un écho auprès de certains électeurs indécis et influencer les scrutins serrés.

« Cela pourrait s’avérer efficace à la marge », a déclaré M. Galston. « Cela pourrait réduire l’avance des démocrates d’un ou deux points dans les courses serrées. »