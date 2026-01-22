 Aller au contenu principal
"Sinners" en tête des nominations aux Oscars, prime au cinéma d'animation français
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:21

"Sinners", film de vampires dans l'Amérique des années 30, domine la liste des nominations aux Oscars dévoilée jeudi, avec pas moins de 16 citations - un record - devant "Une bataille après l'autre" de Paul Thomas Anderson, qui en cumule 13.

"Sinners", succès commercial de 2025 réalisé par Ryan Coogler, met en scène Michael B. Jordan dans le rôle de jumeaux confrontés à des événements surnaturels dans leur Mississipi natal dans l'Amérique ségrégationniste des années 30.

Michael B. Jordan est nommé dans la catégorie Meilleur acteur aux côtés de Timothée Chalamet ("Marty Suprême"), Leonardo DiCaprio ("Une bataille après l'autre"), Ethan Hawke ("Blue Moon") et Wagner Moura ("L'Agent secret").

Dans la catégorie Meilleur film, outre "Sinners", sont nommés : "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Suprême", "Une bataille après l'autre", "L'Agent secret", "Valeur sentimentale" et "Train Dreams".

Les élues distinguées cette année dans la catégorie "Meilleure actrice" sont Jessie Buckley ("Hamnet"), Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You"), Kate Hudson ("Sur un air de blues"), Renate Reinsve ("Valeur sentimentale") et Emma Stone ("Bugonia").

Le film "Un simple accident" de Jafar Panahi, tourné sans autorisation en Iran et produit en France, est en lice pour l'Oscar du meilleur film international.

La France est également présente dans la catégorie du Meilleur film d'animation avec "Arco" d'Ugo Bienvenu et Félix de Givry, ainsi que "La Petite Amélie ou le personnage de la pluie", premier long métrage de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han, adapté du roman autobiographique d'Amélie Nothomb.

La 98e cérémonie des Oscars se déroulera le 15 mars prochain à Los Angeles.

(Reportage Lisa Richwine, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)

