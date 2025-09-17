Singapour: les chiffres des exportations ont chuté en août

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Les exportations singapouriennes ont de nouveau chuté en août selon les chiffres officiels publiés mercredi, une baisse liée à la diminution des expéditions vers ses principaux marchés: les États-Unis et la Chine.

Seconde économie d'Asie du Sud-est, Singapour dépend fortement de son commerce et est particulièrement vulnérable aux ralentissements mondiaux, et ce malgré le fait que les droits de douane imposés par le gouvernement de Donald Trump sur la cité-Etat s'élèvent seulement à 10%.

Les relations entre la Chine et les Etats-Unis sont marquées par d'importantes tensions commerciales qui les ont amenés à s'imposer des droits de douane réciproques, ce qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement du monde entier.

Les exportations non pétrolières de Singapour ont diminué de 11,3% en août 2025, plus rapidement que la baisse révisée de 4,7% en juillet 2025, a rapporté l'organisme gouvernemental Enterprise Singapore.

Les exportations vers les États-Unis ont chuté de près de 29% en août, prolongeant une baisse de 42,8% en juillet, avec des baisses importantes tant dans lesélectroniques que non électroniques.

Les exportations de préparations alimentaires vers les États-Unis telles que les sauces, ont chuté de 97,1%, tandis que les exportations de machines spécialisées ont plongé de 71,3% et que les produits sur supports disques ont diminué de 60%.

Les exportations vers la Chine ont diminué de 21,5%, soit une baisse plus marquée que celle de 12,3% en juillet, avec des exportations de machines spécialisées en chute de près de 42% et des circuits intégrés qui ont faiblit de 36,8%.

Les exportations vers la Chine d’or non monétaire, ou d’or utilisé à des fins industrielles, ont chuté de 96,1%.

Le mois dernier, a revu à la hausse ses prévisions de croissance dans une fourchette entre 1,5 et 2,5% contre zéro à 2% à l'origine tout en mentionnant que les prospectives pour le reste de l'année étaient encore floues en partie en raison des droits de douane américains.