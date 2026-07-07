Sinayoko : « J'avais une faim que les autres n’ont pas »

Longtemps dans l’ombre, Lassine Sinayoko a pris une nouvelle dimension cette saison. En bon leader offensif, l’attaquant de 26 ans a assumé ses responsabilités pour guider l’AJ Auxerre, son club formateur, vers son maintien en Ligue 1. Et maintenant ?

La dernière fois qu’on t’as vu sur un terrain, c’était à Lille où ton doublé a offert à l’AJA le maintien en Ligue 1. Que s’est-il passé ensuite, quand le rideau est tombé ? C’est un moment qui m’a procuré beaucoup de sensations, on maintient le club, en plus de cela, j’inscris les deux buts décisifs. À la suite de cela, on a savouré, on s’est déconnecté, on est partis en vacances afin de décharger toute la pression que l’on a accumulée durant l’année et de passer à autre chose. À présent, je suis focus sur la prochaine saison.

Je n’ai regardé qu’un seul match de la Coupe du monde 2026, c’est l’équipe de France face à la Suède.…

Propos receuillis par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com