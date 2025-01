Simone Inzaghi couvre de compliments le championnat de France

En voiture Simone.

À la veille du choc entre l’Inter et Monaco en Ligue des champions, Simone Inzaghi a glissé quelques mots flatteurs sur le foot français en conférence de presse. Pour lui, pas de surprise quant aux performances des représentants de l’Hexagone cette saison . « Je m’y attendais, parce que le championnat français est compétitif et physique, explique-t-il dans des propos rapportés par L’Equipe . Concernant Monaco, Lille et le PSG, je m’attendais à ce qu’ils soient protagonistes. Lille et Monaco, je les ai vu jouer l’an dernier, ce sont des très bonnes équipes. »…

MJ pour SOFOOT.com