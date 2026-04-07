Simeone rend un bel hommage à Griezmann... et le menace

L’histoire d’amour touche à sa fin. Alors qu’Antoine Griezmann vit ses dernières semaines sous les couleurs de l’Atlético de Madrid avant de s’envoler à Atlanta en MLS, son entraîneur Diego Simeone lui a rendu hommage en conférence de presse à la veille du quart aller de Ligue des champions contre le Barça. L’Argentin, très proche du champion du monde et de sa famille en privé, s’est montré très élogieux… sans oublier de faire du Simeone.

« En tant qu’entraîneur et supporter de l’Atlético, je tiens à te remercier pour ton travail acharné et ton humilité. Tu es un modèle pour la jeunesse d’aujourd’hui, dans une société qui a besoin de plus de personnes comme toi. Merci pour tout ce que tu nous as apporté » , a-t-il déclaré en s’adressant à Griezmann assis à côté de lui.…

LL pour SOFOOT.com