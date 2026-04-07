62 associations de supporters dénoncent les projets de dissolution

L’heure de la riposte. Il y a uelques jours après que RMC Sport a révélé que le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait relancé une procédure de dissolution à l’encontre de plusieurs groupes de supporters en Ligue 1, notamment les Magic Fans et les Green Angels. Ce mardi, l’Association nationale des supporters a publié un communiqué cinglant, signé par 62 associations de supporters, pour condamner ces projets de dissolution qui « touchent aux libertés fondamentales de libre association ».

Absence de communication et manque de respect

« Nous sommes profondément préoccupés par cette démarche qui non seulement met en péril des collectifs engagés dans le dialogue, mais menace également l’essence même du supportérisme en France » , explique le communiqué.…

LL pour SOFOOT.com