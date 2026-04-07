Aurélien Tchouaméni revient les faiblesses défensives du Real Madrid

Réaliste. Interrogé après la défaite madrilène en quarts de finale aller de Ligue des champions face au Bayern (1-2), Aurélien Tchouaméni est largement revenu sur les largesses défensives de son équipe . « On est frustrés. On a eu des occasions et on a failli défensivement. On a fait face à une très belle équipe, il y aura une deuxième manche et il faudra gagner » , a réagi à Canal+ celui que sera suspendu pour le match retour à Munich mercredi prochain.

Tombé sur un os, le Real a fait preuve de quelques étourderies. En témoigne ce second but signé Harry Kane encaissé à peine 30 secondes après le retour des vestiaires. Au final, ça n’a pas suffi pour le Real qui a réduit le score grâce à Kylian Mbappé mais qui est en ballotage défavorable : « On a crée beaucoup d’occasions mais on doit être efficaces dans les deux surfaces » , a réagi Tchouaméni.…

TJ pour SOFOOT.com