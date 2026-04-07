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Aurélien Tchouaméni revient les faiblesses défensives du Real Madrid
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 23:24

Aurélien Tchouaméni revient les faiblesses défensives du Real Madrid

Aurélien Tchouaméni revient les faiblesses défensives du Real Madrid

Réaliste. Interrogé après la défaite madrilène en quarts de finale aller de Ligue des champions face au Bayern (1-2), Aurélien Tchouaméni est largement revenu sur les largesses défensives de son équipe . « On est frustrés. On a eu des occasions et on a failli défensivement. On a fait face à une très belle équipe, il y aura une deuxième manche et il faudra gagner » , a réagi à Canal+ celui que sera suspendu pour le match retour à Munich mercredi prochain.

Tombé sur un os, le Real a fait preuve de quelques étourderies. En témoigne ce second but signé Harry Kane encaissé à peine 30 secondes après le retour des vestiaires. Au final, ça n’a pas suffi pour le Real qui a réduit le score grâce à Kylian Mbappé mais qui est en ballotage défavorable : « On a crée beaucoup d’occasions mais on doit être efficaces dans les deux surfaces  » , a réagi Tchouaméni.…

TJ pour SOFOOT.com

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