Sika porté par ses acquisitions sur neuf mois

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse de chimie Sika, qui réalise la plus grosse partie de son chiffre d'affaires dans le bâtiment, a publié vendredi des chiffres en hausse sur neuf mois grâce à ses acquisitions.

En dépit de conditions de marché difficiles dans le bâtiment, en particulier en Chine, le groupe -qui a procédé à la plus grosse acquisition de son histoire l'an passé - a fait état d'un bond de 25,3% de son bénéfice net sur un an, à 922,6 millions de francs suisses (984,7 millions d'euros), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 5,5% - 9,1% hors effets de change - à 8,9 milliards de francs. Les acquisitions ont contribué à 8,1% de sa croissance durant les neuf premiers mois de l'année.

Son directeur général, Thomas Hasler, a souligné dans un communiqué que le groupe a "continué de gagner des parts de marché" et s'est dit particulièrement satisfait de la croissance dans la zone Amériques, où les ventes sont portées par le "grand nombre de projets d'infrastructures", "la relocalisation d'activités" en Amérique du Nord et "la forte demande" pour la construction "d'usines de semi-conducteurs et de centres de données".

Les ventes du groupe qui fabrique des mortiers, colles et produits d'isolation pour le bâtiment ont progressé de 12,2% sur le continent américain et de 9% dans la zone Europe Moyen-Orient et Afrique. Dans la zone Asie-Pacifique, leur progression a décéléré à 4,7% (contre 13,1% sur la même période un an plus tôt) sur fond de crise l'immobilier en Chine.

Le groupe suisse, dont les produits sont aussi utilisés dans l'automobile, entre autres pour l'isolation acoustique des véhicules, a en revanche augmenté le contenu vendu par voiture aussi bien en Chine qu'en Inde, précise le communiqué sans donner d'indications chiffrées.

En 2023, Sika avait déboursé 5,5 milliards de francs pour racheter MBCC, une ancienne filiale du géant allemand de la chimie BASF, auprès d’un fonds d’investissement. Mais le groupe a aussi continué de réaliser des petites acquisitions ciblées, notamment avec le rachat en août de l'entreprise familiale Vinaldom, qui lui a permis de s'implanter en république dominicaine.

Sika a confirmé ses objectifs pour 2024, visant toujours une progression des ventes de 6% à 9% hors effets de change.