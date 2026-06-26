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Signature vendredi d'un accord-cadre entre le Liban et Israël à Washington - responsables israéliens
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 19:00

Israël et le Liban devraient signer vendredi un accord-cadre à Washington, apprend-on de hauts responsables israéliens.

Les négociations portaient notamment sur un projet pilote de retrait partiel des forces israéliennes du sud du Liban, sous la supervision des Etats-Unis. Les forces armées libanaises prendraient alors le contrôle d'une zone prédéfinie dont se retirerait Tsahal.

(Reportage Rami Ayyubl, version française Zhifan Liu)

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