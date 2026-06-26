Signature vendredi d'un accord-cadre entre le Liban et Israël à Washington - responsables israéliens

Israël et le Liban devraient signer vendredi un accord-cadre à Washington, apprend-on de hauts responsables israéliens.
Les négociations portaient notamment sur un projet pilote de retrait partiel des forces israéliennes du sud du Liban, sous la supervision des Etats-Unis. Les forces armées libanaises prendraient alors le contrôle d'une zone prédéfinie dont se retirerait Tsahal.
(Reportage Rami Ayyubl, version française Zhifan Liu)
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