Shiseido revient à un mini bénéfice au premier semestre et maintient ses objectifs annuels

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant japonais des cosmétiques haut de gamme Shiseido est revenu à un mini bénéfice net au premier semestre après ses pertes liées à des coûts de restructuration sur les trois premiers mois, et a maintenu mercredi ses prévisions de croissance pour 2024.

Sur l'ensemble du premier semestre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 15 millions de yens (93.500 euros), soit une chute de 99,9% sur un an, à cause de charges exceptionnelles au premier trimestre liées à son plan de transformation de ses activités au Japon.

Il a subi entre janvier et juin une perte opérationnelle de 2,7 milliards de yens, après un bénéfice de 13,6 milliards de yens un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires a lui progressé de 2,9% sur un an.

A périmètre comparable, ses ventes semestrielles ont progressé de 13% au Japon, de 6% en Asie-Pacifique et de 12% dans la zone EMEA (Europe, Afrique et Moyen-Orient).

Elles ont en revanche diminué de 5% dans la zone Amériques et de 7% en Chine, Shiseido notant dans un communiqué avoir "continué de souffrir dans un environnement difficile, marqué par les effets persistants de la baisse des achats de produits japonais" dans le pays.

Shiseido et d'autres marques japonaises sont en effet victimes d'un boycott de la part de consommateurs chinois depuis l'été 2023, après le début du rejet dans l'océan Pacifique d'eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima (nord-est du Japon).

Shiseido note pour l'avenir "l'incertitude croissante en Chine", disant vouloir "reconstruire et renforcer les bases" de son activité pour "assurer une croissance durable en explorant les possibilités qu'offre un marché dynamique et changeant".

Son activité dans le "travel retail" (ventes dans les aéroports et autres points de vente détaxés) a continué à subir les conséquences d'un durcissement des réglementations dans ce secteur en Chine et en Corée du Sud.

Pour 2024, Shiseido mise toujours sur un bénéfice net de 22 milliards de yens (+1,1% sur un an) et un chiffre d'affaires de 1.000 milliards de yens (+2,8%).

Le groupe a par ailleurs annoncé mercredi un rachat de ses propres actions, pour un montant d'environ 11,2 millions d'euros.