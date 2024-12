information fournie par So Foot • 12/12/2024 à 12:05

Shevchenko expose son Ballon d'or en Ukraine

La recherche du bonheur.

Il y a 20 ans, Andriy Shevchenko entrait dans l’histoire. Décembre 2004, une époque où l’AC Milan faisait trembler l’Europe et où l’attaquant ukrainien, tout sourire, soulevait le Ballon d’or. Vingt ans plus tard, ce trophée mythique revient en Ukraine pour une tournée nationale qui fleure bon la nostalgie et l’inspiration.…

MJ pour SOFOOT.com