Shell compte supprimer des centaines de postes dans ses opérations pétrolières et gazières

Le géant des hydrocarbures britannique Shell compte supprimer des centaines de postes dans deux unités d'exploration pétrolière et gazière, dans le cadre d'un programme de réduction de coûts annoncé l'an dernier touchant l'ensemble de l'entreprise, a appris l'AFP vendredi de source proche du dossier.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Shell a annoncé en juin 2023 son intention de mettre en oeuvre des "réductions structurelles des coûts d'exploitation de 2 à 3 milliards de dollars d'ici la fin de 2025" et cherche notamment à "améliorer l'efficacité et rationaliser l'organisation" du groupe, a indiqué un porte-parole à l'AFP, sans confirmer les suppressions d'emplois.

Les réductions de postes concernent deux unités de Shell spécialisées dans l'exploration et le développement de projets d'extraction d'hydrocarbures, qui verraient leurs effectifs réduits de 20%, notamment aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, selon la source interrogée par l'AFP.

Les détails du plan sont sujets à des consultations avec les organisations représentatives des salariés, a-t-elle ajouté.

Depuis l'annonce de réductions de coûts l'an dernier, le géant énergétique a déjà mis en oeuvre des suppressions d'emplois dans plusieurs branches d'activités, y compris les énergies renouvelables, selon la presse britannique.

Shell a dévoilé au début du mois un bénéfice en repli au premier semestre à cause de lourds amortissements et charges comptables mais aussi de marges sous pression pour le raffinage, la production et vente d'hydrocarbures.

Malgré le recul des marges, le résultat a été aidé par une diminution des coûts opérationnels et une hausse des volumes de production d'hydrocarbures.

Shell a rétro-pédalé ces derniers mois, comme son compatriote BP, sur certains objectifs climatiques, au grand dam des militants écologistes, mettant d'avantage l'accent sur le pétrole et le gaz pour doper ses bénéfices.