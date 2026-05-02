Sheffield Wednesday termine sa saison de Championship avec ZERO point (et c'est une petite performance)

Sheffield Wednesday termine sa saison de Championship avec ZERO point (et c'est une petite performance)

C’est bon, la saison peut commencer ! Ah merde… Pour conclure la saison régulière de Championship, Sheffield Wednesday s’est offert une victoire à domicile dans un stade comble face à West Bromwich ce samedi après-midi (2-1) . Un succès anecdotique puisque les Owls étaient déjà relégués en League One depuis belle lurette .

Mais symboliquement, c’est la deuxième fois de l’exercice 2025-2026 que les pensionnaires d’Hillsborough repartent avec les trois points. Un succès qui leur permet de terminer cette saison cauchemardesque (39 matchs de suite sans victoire, dont une série de 13 défaites consécutives) avec… zéro unité au compteur.…

JD pour SOFOOT.com