Shakira tacle à nouveau Gerard Piqué pendant sa tournée

La hache de guerre n’est toujours pas enterrée.

Deux ans et demi après leur séparation, l’ancien couple Shakira-Piqué fait encore parler de lui. Et une fois de plus, c’est la chanteuse colombienne qui s’est adressé à son ex-mari. Actuellement en tournée au Brésil, Shakira a adressé un énième message pour celui qui lui aurait été infidèle par le passé. Pour ce faire, elle a remplacé quelques paroles de sa musique Don’t Bother , pour les rendre plus actuelles.…

TJ pour SOFOOT.com