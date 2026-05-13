Séville signe une remontada à Villarreal et peut rêver d'Europe

Villarreal 2-3 Séville FC

Buts : Gerard (13 e ) et Mikautadze (20 e ) pour le Sous-Marin jaune // Oso (36 e ), Salas (45 e +2) et Adams (72 e ) pour les Sevillistas

À la lutte pour la relégation en Liga, Séville peut désormais rêver… d’Europe ! Ce mercredi, les hommes de Luis García ont signé une remontada précieuse à Villarreal (2-3) qui leur permet de s’éloigner de la zone rouge. Avec 43 points au compteur (contre 39 pour Gérone, dix-huitième et première équipe non-relégable), Séville remonte à la dixième place du classement. Les Andalous, à qui il reste eux matchs de championnat à disputer, ne comptent que deux unités de retard sur Getafe, septième et virtuellement qualifié pour les tours éliminatoires de la Conference League.…

FL pour SOFOOT.com