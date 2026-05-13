Manchester City se joue de Crystal Palace et revient tout près d'Arsenal
Manchester City 3-0 Crystal Palace
Buts : Semenyo (32 e ), Marmoush (40 e ) et Savinho (83 e ) les Skyblues
Arsenal tremblera jusqu’au bout. Ce mercredi, Manchester City a écarté Crystal Palace sans trop de difficulté (3-0) dans le cadre du match en retard de la 31 e journée de championnat. Les Cityzens comptent désormais 77 points et reviennent à deux unités d’Arsenal (79 pts), leader avec la peur au ventre à deux journées de la fin. Les hommes de Pep Guardiola, qui se déplacent à Bournemouth puis reçoivent Aston Villa lors des deux dernières matchs, doivent désormais espérer un faux pas des Gunners , opposés à Burnley avant un déplacement à Crystal Palace lors de l’ultime journée.…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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