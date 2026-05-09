Séville renverse l'Espanyol Barcelone et se donne de l'air

Séville FC 2-1 Espanyol de Barcelone

Buts : Castrín (82 e ), Adams (90 e +1) pour les Nervionenses // Dolan (56 e ) pour les Pericos

Cruel football. La lutte pour le maintien continue de faire rage en Espagne. Alors que Levante a renversé Osasuna en supériorité numérique vendredi soir (3-2), Séville se devait de l’emporter face à l’Espanyol pour se mettre à l’abri du retour tonitruant des Granotas et mettre Alavés à distance. Mission remplie pour les Nervionenses qui ont tout renversé en fin de rencontre pour finalement s’imposer 2 à 1.…

LB pour SOFOOT.com