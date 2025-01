Servier "en avance" sur ses objectifs 2025, relève ses prévisions à horizon 2030

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le groupe pharmaceutique français Servier a annoncé mardi avoir renoué avec les bénéfices lors de son exercice 2023/24 et être "en avance" sur sa trajectoire financière, le conduisant à rehausser ses objectifs à horizon 2030.

Le numéro deux des laboratoires français a publié un bénéfice de 404 millions d'euros sur son exercice arrêté fin septembre 2024 contre une perte de 623 millions d'euros lors de l'exercice précédent.

L'activité a progressé de 10,8% sur un an, portée par une forte progression du volume des ventes mondiales, se caractérisant par un chiffre d’affaires 2023/24 de 5,9 milliards d’euros.

Le groupe, qui avait prévu d'atteindre 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin septembre 2025, est par conséquent "en avance sur ses objectifs", a décrypté Olivier Laureau, le président de Servier au cours d'une conférence de presse.

Cap franchi également un an plus tôt que prévu pour l'excédent brut d'exploitation (Ebitda), ressorti à 1,3 milliard d'euros et pour le pilier important de l'oncologie, dont le chiffre d'affaires s'est établi à 1,4 milliard d'euros, dépassant avant l'échéance l'objectif d'un milliard.

Au vu de cette "croissance rentable", Servier anticipe désormais "un chiffre d’affaires annuel de 10 milliards d'euros en 2030", dont 4 milliards d'euros en cardio-métabolisme et maladies veineuses, et 4 milliards d'euros en oncologie et neurologie.

Le groupe, gouverné par une fondation, prévoit deux milliards d'euros de chiffre d’affaires annuel pour les médicaments génériques à cet horizon.