Service minimum pour l’Angleterre contre Andorre
Angleterre 2-0 Andorre
Buts : Garcia (25 e CSC) et Rice (67 e )
Angleterre, on dort.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Service minimum pour l’Angleterre contre Andorre
Buts : Garcia (25 e CSC) et Rice (67 e )
Angleterre, on dort.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Arménie 0-5 Portugal Buts : Félix (10 e et 61 e ), Ronaldo (21 e et 46 e ) et Cancelo (32 e ) Vive l’Arabie saoudite !… TB pour SOFOOT.com
Max Verstappen, quadruple champion du monde en titre de Formule 1, a décroché samedi la pole position du Grand Prix d'Italie, sa première depuis le GP de Grande-Bretagne début juillet, après avoir battu les deux McLaren d'habitude dominatrices. Dans le chaudron ... Lire la suite
Formule deux en un. Confronté aux forfaits d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Kingsley Coman . Plus appelé depuis novembre 2024, l’ailier qui évolue désormais à Al-Nassr est attendu ce dimanche à Clairefontaine.… TB pour ... Lire la suite
Un coup dur pas encore pleinement digéré. Plus de trois mois après la déconvenue en finale de la Ligue des champions face au PSG, Lautaro Martínez s’est une nouvelle fois confié sur cette deuxième désillusion en trois ans, après celle perdue contre Manchester City ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer