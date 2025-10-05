Service minimum pour Haaland et City à Brentford
Brentford 0-1 Manchester City
But : Haaland (9 e )
Un petit coup de bulldozer, et une bonne barricade.…
TB pour SOFOOT.com
TB pour SOFOOT.com
Roulez jeunesse ! Privé de six joueurs pour ce déplacement à Lille, Luis Enrique a réservé quelques surprises dans son XI de départ . Une équipe dans laquelle ne figure pas Vitinha, qui a pourtant bien fait le (court) voyage jusque dans le nord. Le milieu de terrain ... Lire la suite
Fait un peu froid à Lyon ce dimanche, non ? Tombé de haut comme l’ensemble de ses coéquipiers dans les dernières minutes face à Toulouse, Moussa Niakhaté n’a pas caché que le coup était rude . « Je suis un peu K.-O. debout, je ne vais pas vous mentir, j’ai encore ... Lire la suite
Des buts, un carton rouge, un retournement de situation, du suspens : si le public de Louis-II ne s'est pas ennuyé, difficile de dire qui a le plus perdu sportivement dans ce derby entre Monaco et Nice (2-2) où Ansu Fati a répondu au doublé de Sofiane Diop. Au ... Lire la suite
Un seul match, deux visages. Rapidement nanti de deux buts d’avance, Rennes s’est finalement fait rejoindre au Havre (2-2) . Des Bretons qui démarrent tambour battant dans le sillage de leur duo d’attaque. Profitant d’une déviation d’Esteban Lepaul, Breel Embolo ... Lire la suite
