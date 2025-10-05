 Aller au contenu principal
Service minimum pour Haaland et City à Brentford
information fournie par So Foot 05/10/2025 à 19:25

Service minimum pour Haaland et City à Brentford

Service minimum pour Haaland et City à Brentford

Brentford 0-1 Manchester City

But : Haaland (9 e )

Un petit coup de bulldozer, et une bonne barricade.…

TB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank