Liverpool ramène l'OM sur terre

Après une semaine royale, l'OM est redescendu de son nuage contre Liverpool (0-3). Renvoyés à leurs études par le champion d'Angleterre, les Marseillais devront encore ferrailler mercredi prochain pour espérer voir les barrages.

Marseille 0-3 Liverpool

Buts : Szoboszlai (45 e +1), Rulli CSC (72 e ), Gakpo (90 e +2)

Un goût amer. Dans une soirée de celles qui doivent vous mettre la chair de poule, l’Olympique de Marseille a fini avec le désagréable sentiment qu’il y avait la place pour faire beaucoup mieux face à Liverpool (0-3). Malgré ses imprécisions, ni l’ambiance du Vélodrome, ni les joueurs de Roberto De Zerbi n’ont cependant réussi à instiller le doute chez le champion d’Angleterre, mis sur orbite par un coup franc rusé de Dominik Szoboszlai. Comme en 2022, à l’époque où il dirigeait Feyenoord, Arne Slot repart du Vél’ avec ce qu’il voulait.…

Par Quentin Ballue, au Vélodrome pour SOFOOT.com