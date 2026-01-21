Benatia annonce deux recrues avant OM-Liverpool

Cette nouvelle mode des annonces de transfert en avant-match, il faudra en parler. Et Medhi Benatia ne s’est pas gêné pour utiliser la trend du moment. Ce mercredi, avant le match contre Liverpool, le directeur sportif de l’OM a annoncé au micro de Canal+ les arrivées de Quinten Timber, dans le cadre d’un transfert en provenance du Feyenoord, et d’Ethan Nwaneri, en prêt depuis Arsenal.

🚨 MEDHI BENATIA OFFICIALISE LES ARRIVÉES DE TIMBER ET NWANERI À L'OM ✅#OMLIV | #UCL pic.twitter.com/hUeXJOwy5I…

TJ pour SOFOOT.com