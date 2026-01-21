Le Barça se rassure en C1 à Prague, mais perd un cadre sur blessure
Slavia Prague 2-4 FC Barcelone
Buts : Kusej (10 e ) et Lewandowski (CSC, 44 e ) pour les Červenobílí // Fermín (34 e et 42 e ), Olmo (63 e ) et Lewandowski (71 e ) pour le Barça
Les trois points ou Pedri. Ce dilemme est certainement dans toutes les têtes barcelonaises ce mercredi soir. L’essentiel, c’est que le Barça s’est sorti du bourbier en gagnant au Slavia Prague (2-4) . Le hic, c’est cette sortie sur blessure de Pedri à l’heure de jeu . Le métronome du FC Barcelone est apparu touché aux ischios-jambiers, de quoi provoquer l’immense déception d’Hansi Flick.…
TJ pour SOFOOT.com
