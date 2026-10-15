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Sergueï Lavrov et Wang Yi ont discuté de coopération, de l'Ukraine et de l'Iran
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 01:02

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Les chefs de la diplomatie russe et chinois ont discuté de l'état de la coopération bilatérale entre Moscou et Pékin, ainsi que des crises en Ukraine et en Iran, a fait savoir mercredi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Sergueï Lavrov et Wang Yi se sont entretenus en marge d'une conférence sur la sécurité en Asie organisée en Azerbaïdjan.

Les ministres ont "salué les dynamiques de développement d'un partenariat complet et la coopération stratégique" ainsi que "les agendas synchrones sur le dialogue politique bilatéral", indiquait le communiqué.

Les discussions ont également porté sur "les relations avec les Etats-Unis et la situation autour des crises ukrainienne et iranienne", était-il précisé.

La Russie et la Chine ont appelé à la fin de la guerre en Iran, estimant que le conflit pourrait s'étendre et menacer la sécurité dans la région.

La Chine a confirmé son partenariat "sans limite" avec la Russie tout au long de la guerre en Ukraine, qui dure depuis quatre années et demi, tout en appelant au recours à la diplomatie pour mettre fin au conflit.

(Reuters)

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