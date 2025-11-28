 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sergio Ramos : stop ou encore ?
information fournie par So Foot 28/11/2025 à 10:16

Sergio Ramos : stop ou encore ?

Sergio Ramos : stop ou encore ?

Adios amigos !

La fin de l’aventure mexicaine de Sergio Ramos se précise . Arrivé en février dernier à Monterrey en provenance de Séville, le défenseur central ne devrait pas prolonger la suite de son bail , selon The Touchline . L’ancien Madrilène devrait donc disputer ses dernières rencontres lors des play-offs du championnat mexicain, où Monterrey s’est imposé 2-0 en quarts de finale aller face au Club América, ce jeudi.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank