Sergio Ramos : stop ou encore ?
Adios amigos !
La fin de l’aventure mexicaine de Sergio Ramos se précise . Arrivé en février dernier à Monterrey en provenance de Séville, le défenseur central ne devrait pas prolonger la suite de son bail , selon The Touchline . L’ancien Madrilène devrait donc disputer ses dernières rencontres lors des play-offs du championnat mexicain, où Monterrey s’est imposé 2-0 en quarts de finale aller face au Club América, ce jeudi.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
