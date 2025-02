information fournie par So Foot • 07/02/2025 à 00:11

Sergio Ramos signe au Mexique

André-Pierre Gignac influence Sergio Ramos.

Alors que Marcelo a pris sa retraite et que Cristiano Ronaldo s’autoproclame meilleur joueur de l’histoire, avec un brin de paranoïa qui le caractérise, un autre pilier du grand Real Madrid des années 2010 se retrouve plus proche de la fin que du début . Sans club depuis juillet dernier, Sergio Ramos aurait pu décider d’abandonner définitivement et de retrouver son meilleur ennemi Gérard Piqué dans tous les projets aussi révolutionnaires que fumeux autour du ballon, mais il a décidé de rejoindre un nouveau club, le CF Monterrey, au Mexique.…

EL pour SOFOOT.com