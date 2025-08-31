 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sergio Ramos se lance dans la chanson en solo !
information fournie par So Foot 31/08/2025 à 15:01

Sergio Ramos se lance dans la chanson en solo !

Sergio Ramos se lance dans la chanson en solo !

La légende du Real Madrid s’attaque aux charts.

Désormais à Monterrey au Mexique, actuel leader du championnat, Sergio Ramos n’oublie pas son autre passion dans la vie : la chanson. Déjà présent sur des featurings par le passé, le champion du monde espagnol – qui compte 246 000 auditeurs mensuels sur Spotify – publie ce dimanche à 19H son premier single : « Cibeles » .…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La capitaine des Bleues Héléna Cazaute au smash lors du 8e de finale du Mondial de volley contre la Chine, le 31 août 2025 à Bangkok ( AFP / Amaury PAUL )
    Mondial de volley: en plein rêve, les Bleues éliminent la Chine et foncent en quart
    information fournie par AFP 31.08.2025 15:02 

    L'équipe de France féminine de volley a réussi l'un des plus grands exploits de son histoire en battant la Chine, 5e nation mondiale, 3 manches à 1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20), dimanche à Bangkok, et disputera les quarts de finale du Mondial, une première. De ... Lire la suite

  • Un grand espoir du football belge débarque à l’OM
    Un grand espoir du football belge débarque à l’OM
    information fournie par So Foot 31.08.2025 14:47 

    Et si c’était l’élu ? Après avoir laissé partir Faris Moumbagna plus tôt dans la journée, l’OM a répliqué dans le sens des arrivées en annonçant la signature en prêt (avec option d’achat) du prometteur milieu offensif belge Arthur Vermeeren en provenance du RB ... Lire la suite

  • Faris Moumbagna prêté à la Cremonese qui attend... Jamie Vardy
    Faris Moumbagna prêté à la Cremonese qui attend... Jamie Vardy
    information fournie par So Foot 31.08.2025 12:52 

    Oui, vous avez bien lu. Faris Moumbagna va évoluer en cette saison en Serie A : l’attaquant camerounais a été officiellement prêté par l’OM ce dimanche à la Cremonese, promue dans l’élite italienne, qui a parfaitement démarrée son championnat avec deux victoires ... Lire la suite

  • Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc
    Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc
    information fournie par So Foot 31.08.2025 10:37 

    Les gardiens aussi ont leur Juninho. S’il n’est pas encore au niveau de la légende José Luis Chilavert ou du meilleur gardien buteur de l’Histoire Rogério Ceni (132 buts), Oliver Børner commence à se faire un nom à son échelle en tant que gardien buteur. Le portier ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank