Sergio Ramos se lance dans la chanson en solo !
La légende du Real Madrid s’attaque aux charts.
Désormais à Monterrey au Mexique, actuel leader du championnat, Sergio Ramos n’oublie pas son autre passion dans la vie : la chanson. Déjà présent sur des featurings par le passé, le champion du monde espagnol – qui compte 246 000 auditeurs mensuels sur Spotify – publie ce dimanche à 19H son premier single : « Cibeles » .…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
