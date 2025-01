Sergio Conceição, vénère de la guerre

À deux doigts d’en venir aux mains avec l’un de ses propres joueurs au terme d’un Milan-Parme qu’il a réussi à arracher au finish (3-2), Sergio Conceição fait ce pourquoi il a été appelé : redonner une âme de guerrier à ce géant en quête de continuité. Suffisant pour relever de bout en bout ce Milan-là ?

Au milieu de ses joueurs, Sergio Conceição pointe son doigt vers le visage rougi par le froid de Davide Calabria. Il y a des mots, visiblement pas ceux qu’on prononce lorsqu’il y a de l’amour dans l’air, des gestes, mais aussi des attitudes qui ne trompent pas : clairement, même s’ils sont devant 80 000 tifosis au milieu de l’arène, Conceição et Calabria pourraient se foutre sur la gueule en public et devant les caméras. Heureusement, Youssouf Fofana est là, d’autres joueurs du Milan aussi, pour empêcher qu’une scène affligeante ne se déroule devant les yeux du monde entier. Forcément, tout de suite, les spéculations émergent : comment l’ancien capitaine du Milan, de plus en plus ami avec le banc de touche, a-t-il rendu fou son coach qui, il est vrai, n’a pas besoin de beaucoup pour partir en vrille ? La Gazzetta dello Sport avance une première théorie : à l’instar de Theo Hernandez – sorti à la pause de ce Milan-Parme après une nouvelle première période indigne de son rang –, du jeune Francesco Camarda qui n’est pas entré en jeu ou de Ruben Loftus-Cheek qui n’était pas disponible pour ce match, Calabria se trouvait au concert du rappeur Lazza à Milan ce vendredi soir à un jour et demi du match.

Dispute between Calabria and Conceição on the pitch at the final whistle, separated by staff and teammates !!pic.twitter.com/e6KtNAZCyf…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com