Sergio Busquets va bientôt raccrocher
Le métronome va définitivement calmer le jeu.
Après Iniesta et Xavi, c’est au tour du troisième joueur du trio emblématique du milieu barcelonais de quitter les terrains. Ce vendredi, Sergio Busquets a officiellement annoncé, via une vidéo Instagram , qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison avec l’Inter Miami. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
