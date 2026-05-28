Sérénité project : Grégory Lorenzi livre son plan pour l’OM

Cette fois, c’est la bonne, l’OM peut enfin lancer sa saison. Avec quelques jours de retard en raison d’ un engagement donné en amont à Nice en cas de maintien en Ligue 1, Grégory Lorenzi a bien signé à l’Olympique de Marseille.

Trancher avec l’instabilité récente

Le nouveau directeur sportif s’attèle déjà à la tâche puisqu’il n’a pas perdu de temps pour donner son premier entretien à L’Équipe . L’occasion pour l’ancien dirigeant du Stade brestois de dévoiler sa feuille de route, se détachant du duo Longoria-Benatia : « L’objectif est de retrouver de la sérénité et de la stabilité . J’ai à bâtir une nouvelle équipe pour recréer une synergie, un groupe, un état d’esprit. »…

EL pour SOFOOT.com