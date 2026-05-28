 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Casemiro en a marre de parler de Neymar
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 20:52

Casemiro en a marre de parler de Neymar

Casemiro en a marre de parler de Neymar

Et c’est pas fini ! Alors qu’il reste encore 14 jours avant la Coupe du monde 2026, Casemiro se montre déjà agacé d’enchaîner les conférences de presse lors desquelles un seul et même sujet revient sur la table : Neymar . Un coup, c’est la sélection du meneur de jeu brésilien qui est évoqué, un coup, son état de santé.

Un joueur comme un autre, vraiment ?

Ce jeudi, on a appris que l’ancien joueur du Barça et du PSG va être absent près de trois semaines et devrait ainsi rater l’entrée en lice du Brésil. Le médecin de la Seleção est venu annoncer la nouvelle aux journalistes présents en conférence de presse. Arrivé après lui, Casemiro s’est quand même mangé une salve d’interrogations sur son coéquipier. « C’est plutôt bien que le médecin soit venu ici pour mettre fin à toutes ces questions à son sujet » , a-t-il d’abord essayé de botter en touche.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank