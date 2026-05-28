Casemiro en a marre de parler de Neymar

Et c’est pas fini ! Alors qu’il reste encore 14 jours avant la Coupe du monde 2026, Casemiro se montre déjà agacé d’enchaîner les conférences de presse lors desquelles un seul et même sujet revient sur la table : Neymar . Un coup, c’est la sélection du meneur de jeu brésilien qui est évoqué, un coup, son état de santé.

Un joueur comme un autre, vraiment ?

Ce jeudi, on a appris que l’ancien joueur du Barça et du PSG va être absent près de trois semaines et devrait ainsi rater l’entrée en lice du Brésil. Le médecin de la Seleção est venu annoncer la nouvelle aux journalistes présents en conférence de presse. Arrivé après lui, Casemiro s’est quand même mangé une salve d’interrogations sur son coéquipier. « C’est plutôt bien que le médecin soit venu ici pour mettre fin à toutes ces questions à son sujet » , a-t-il d’abord essayé de botter en touche.…

EL pour SOFOOT.com