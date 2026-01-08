 Aller au contenu principal
Sept objets que Thomas Frank ferait mieux d’éviter
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 22:10

Obligé de se justifier d’avoir bu un café dans un gobelet Arsenal, Thomas Frank a pu s’apercevoir d’une chose : le diable se cache dans les détails. Le coach de Tottenham a intérêt à se méfier, il n’est pas à l’abri de (re)tomber dans le piège, en témoigne cette liste non exhaustive.

→ Le pendentif gothique A en argent plaqué or

Regarde un peu ce pendentif. Il n’est pas magnifique, ce pendentif ? Très chic, une esthétique qui fera l’unanimité. Argent plaqué or 18 carats, ça ne rigole pas. Le parfait complément du bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. Ok, sa femme s’appelle Nanna, mais tout le monde l’appelle Anna. Ce que le vendeur ne dit pas, c’est que ce bijou vient tout droit… de la boutique officielle d’Arsenal. Enflure !

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

