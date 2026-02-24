 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sept morts dans l'accident d'une ambulance aérienne dans l'État indien du Jharkhand
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 11:43

Les sept personnes à bord d'un avion-ambulance Beechcraft qui s'est écrasé lundi dans l'État indien du Jharkhand ont été tuées, ont déclaré les autorités mardi, y compris deux membres de l'équipage, le patient et ses proches.

L'avion Beechcraft C90, exploité par Redbird Airways, avait décollé de Ranchi, la capitale de l'État, mais avait demandé une modification de sa trajectoire de vol en raison des conditions météorologiques, a indiqué lundi la Direction générale de l'aviation civile.

L'avion a ensuite perdu la communication et le contact radar, a indiqué le régulateur.

"Nous avons retiré les corps et les avons envoyés pour une autopsie et une enquête plus approfondie", a déclaré Keerthishree G, commissaire adjoint du district de Chatra, où le crash s'est produit pendant un orage.

Une équipe du Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation a été envoyée sur place pour enquêter sur les causes de l'accident, a indiqué l'autorité de régulation.

L'avion transportait deux pilotes, deux professionnels de la santé, un patient, Sanjay Kumar, et deux de ses proches, ont indiqué les autorités.

"Les deux pilotes étaient compétents et expérimentés", a déclaré Mohinder Kaur, responsable de la sécurité des vols chez Redbird Airways, ajoutant que l'incident faisait l'objet d'une enquête par les agences compétentes.

Des proches de Sanjay Kumar ont déclaré à la presse qu'il avait été blessé dans un incendie et qu'il était initialement soigné à Ranchi.

"Son état s'étant aggravé, nous l'avons emmené à Delhi en ambulance aérienne", a déclaré Vijay Sau, son frère aîné.

La plupart des accidents aériens sont dus à une combinaison de facteurs et l'enquête peut durer au moins un an, selon les experts du secteur.

Dans un autre incident survenu dans ce pays d'Asie du Sud, qui compte parmi les marchés aériens à la croissance la plus rapide au monde, un hélicoptère a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence en mer près des îles Andaman et Nicobar, a rapporté l'agence de presse ANI, citant l'opérateur d'État Pawan Hans.

Les sept personnes à bord ont été sauvées, a ajouté l'agence, sans donner de détails sur la cause de l'incident. Reuters détient une participation minoritaire dans ANI. Le mois dernier, un avion charter Learjet 45 s'est écrasé , tuant les cinq personnes à bord, dont le vice-ministre en chef de l'État indien le plus riche de Maharashtra et deux membres de son personnel.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Redbird Airways et des détails de l'incident de l'hélicoptère aux paragraphes 6, 7, 11-12)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 24.02.2026 12:01 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * HOME DEPOT ... Lire la suite

  • Etats-Unis: Une tempête exceptionnelle affecte 40 millions de personnes dans le nord-est
    Etats-Unis: Une tempête exceptionnelle affecte 40 millions de personnes dans le nord-est
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 11:38 

    Jusqu'à 90 cm de neige tombés par endroits et des bourrasques à 90 km/h: une tempête de neige d'une ampleur rare a recouvert lundi d'un manteau blanc une grande partie du nord-est des Etats-Unis, perturbant le quotidien de plus de 40 millions de personnes.

  • Les États-Unis intensifient leur activité sur la base aérienne de Lajes aux Açores
    Les États-Unis intensifient leur activité sur la base aérienne de Lajes aux Açores
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 11:36 

    Les Etats-Unis intensifient ces dernières semaines, sur fond de tensions avec l'Iran, l'utilisation de la base aérienne des Lajes, sur l'île Terceira, dans l'archipel portugais des Açores dans l'Atlantique. Cette base a commencé à être utilisée par les Alliés vers ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Zurich Insurance: accord pour acquérir l'australien ClearView
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.02.2026 11:25 

    La branche australienne de l'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé mardi un accord pour acquérir le groupe australien ClearView Wealth Limited qui doit lui permettre de se renforcer dans l'assurance vie. Zurich Australia a soumis une proposition qui valorise ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank