Sept morts dans l'accident d'une ambulance aérienne dans l'État indien du Jharkhand

Les sept personnes à bord d'un avion-ambulance Beechcraft qui s'est écrasé lundi dans l'État indien du Jharkhand ont été tuées, ont déclaré les autorités mardi, y compris deux membres de l'équipage, le patient et ses proches.

L'avion Beechcraft C90, exploité par Redbird Airways, avait décollé de Ranchi, la capitale de l'État, mais avait demandé une modification de sa trajectoire de vol en raison des conditions météorologiques, a indiqué lundi la Direction générale de l'aviation civile.

L'avion a ensuite perdu la communication et le contact radar, a indiqué le régulateur.

"Nous avons retiré les corps et les avons envoyés pour une autopsie et une enquête plus approfondie", a déclaré Keerthishree G, commissaire adjoint du district de Chatra, où le crash s'est produit pendant un orage.

Une équipe du Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation a été envoyée sur place pour enquêter sur les causes de l'accident, a indiqué l'autorité de régulation.

L'avion transportait deux pilotes, deux professionnels de la santé, un patient, Sanjay Kumar, et deux de ses proches, ont indiqué les autorités.

"Les deux pilotes étaient compétents et expérimentés", a déclaré Mohinder Kaur, responsable de la sécurité des vols chez Redbird Airways, ajoutant que l'incident faisait l'objet d'une enquête par les agences compétentes.

Des proches de Sanjay Kumar ont déclaré à la presse qu'il avait été blessé dans un incendie et qu'il était initialement soigné à Ranchi.

"Son état s'étant aggravé, nous l'avons emmené à Delhi en ambulance aérienne", a déclaré Vijay Sau, son frère aîné.

La plupart des accidents aériens sont dus à une combinaison de facteurs et l'enquête peut durer au moins un an, selon les experts du secteur.

Dans un autre incident survenu dans ce pays d'Asie du Sud, qui compte parmi les marchés aériens à la croissance la plus rapide au monde, un hélicoptère a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence en mer près des îles Andaman et Nicobar, a rapporté l'agence de presse ANI, citant l'opérateur d'État Pawan Hans.

Les sept personnes à bord ont été sauvées, a ajouté l'agence, sans donner de détails sur la cause de l'incident. Reuters détient une participation minoritaire dans ANI. Le mois dernier, un avion charter Learjet 45 s'est écrasé , tuant les cinq personnes à bord, dont le vice-ministre en chef de l'État indien le plus riche de Maharashtra et deux membres de son personnel.

